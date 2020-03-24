شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا فائدة من إجراءاتنا إذا وصلنا للمرحلة الثالثة.. و«الداخلية» ستطبق الحظر بصرامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية مستثناه من قرار حظر الحركة ومن ثم تكون غير مقيدة بمواعيد محددة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحال التجارية والحرفية والمولات التجارية سينطبق عليها من غد الأربعاء قرار الغلق عند الخامسة مساء، وذلك من يوم الأحد وحتى الخميس وتغلق بشكل كامل يومي الجمعة والسبت.

وتابع أنه تبدأ من الساعة السابعة مساء حظر حركة المواطنين والمركبات باستثناء تلك التي تحمل السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

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وأوضح نادر سعد أنه يستثنى من قرار الحظر كل من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في الحقل الطبي وكل من يتطلب عمله التواجد في الشارع.

وأشار المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء، إلى أن مرض فيروس كورونا خطير حيث إن هناك بعض الدول التي تفوق إمكانياتها الإمكانيات المصرية بمراحل تعاني الأمرين بسبب هذا المرض .

ولفت إلى أن من يضبط متلبسا بمخالفة قرار الحظر سيواجه عقوبة الحبس وغرامة 4 آلاف جنيه، لافتا إلى أن وزارة الداخلية مستعدة منذ باكر غد الأربعاء لتطبيق القرار بصرامة.

وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه إذا تم الوصول للمرحلة الثالثة من الفيروس فإن كل الإجراءات الاحترازية والقرارات لن يكون لها فائدة .