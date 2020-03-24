شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد القطارات الجديد بعد قرار حظر التجول (تعرف عليه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، تعديل مواعيد القطارات اعتبارًا من غد الأربعاء 25 مارس، امتثالا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادرة اليوم بشأن فرض حظر التنقل من السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار وباء كورونا.

وذكر بيان أنه سيجري تشغيل القطارات الطويلة على خط القاهرة الإسكندرية وبالعكس في مواعيد جديدة، ونشرت المواعيد الجديدة في الجدول المرفق.