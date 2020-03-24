شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: العالم سيشهد أزمتين طاحنتين في نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن العالم أخطأ خطأ شنيعًا خلال العشر سنوات الأخيرة في اعتماده على دولة واحدة لتكون هي مصنع العالم لتمده بسلاسل الامداد وهي الصين، ومع ظهور الفيروس والذي كان منبعه مقاطعة ووهان الصينية وتفشيه بشكل سريع ومحاولة الصين السيطرة عليه، ونجد أن آثار تلك الأزمة تثبت مفهوم أن العالم قرية صغيرة، حيث إن المنتجات تخرج من الصين إلى بلجيكا ثم بريطانيا على سبيل المثال ومنها تدخل الأسواق في العالم وذلك يثبت أنه إذا تضرر المصدر تضررت السلاسل.

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وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه عبر فضائية «النيل للأخبار»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية أصبحت دولة منتجة بقطاعات متعددة بعد تغير الاقتصاد خصوصًا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصر تحولت بعد أواخر التسعينيات إلى اقتصاد ريعي ولكن تحول بعد ذلك إلى اقتصاد إنتاجي مع تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الاقتصادي جعل مصر لديها برامج وبدلات لتنوع المنتجات داخل الدولة، فبعد أن كانت مصر تستورد 86.4% من إجمالي الاستهلاك في السوق المصرية حتى 2010، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل مصر تعود لمصاف الدول الصناعية، حيث اتخذت مصر حزمة من القرارات الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن العالم في بداية 2020 توقع جميع الاقتصاديين والمحللين أن يشهد العالم أزمة اقتصادية عالمية، وأزمة كورونا هي الأزمة الصغرى والتي بدأت بعدم استقرار اقتصادي نظرًا للحرب التجارية بين أمريكا والصين؛ وبعد حدوث حالة من الهدوء عادت المناوشات مرة أخرى وأمور الاضطرابات السياسية بين أمريكا وإيران تتبعها موضوع فيروس كورونا، والذي ضرب قطاعات معينة كما ضرب مصنع العالم، لا سيما مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأكيد منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة لانتشار الفيروس وهو ما ضرب قطاعات رائعة في الصناعات الرائدة والسوقية مثل السيارات والبتروكيمات والتعدينية، منوهًا بأن هناك أزمتين طاحنتين ستجتاحان العالم في نهاية 2020 بحسب توقعات الخبراء، ونجد أن الأزمتين القادمتين ستتناسب مع الهبوط الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي والانتخابات الأمريكية.