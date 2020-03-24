شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تعمم على الشهر العقارى والتوثيق قرار تعليق العمل 15 يوما بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول رد فعل من وزارة العدل بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق العمل بالشهر العقارى لمدة 15 يوما أرسل المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشهر العقاري والتوثيق، كتابا لمصلحة الشهر العقارى لتطبيق العمل بقرار رئيس الوزراء.

ونص القرار على أنه بالإشارة إلى الإجراءات المتوالية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وأخرها قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق العمل بالمصالح الحكومية ومنها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمدة أسبوعين، والحاقا بالكتاب رقم 19 بتاريخ 17 مارس بشان تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

اولا تعليق تقديم كافة خدمات الشهر العقارى والتوثيق للجمهور لمدة أسبوعين اعتبارا من غدا الأربعاء.

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ثانيا استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 فى شأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة فى الدولة فى إطار خطتها الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما اعتبارا من غدا الأربعاء.