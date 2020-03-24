شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى "الأعلى للإعلام" توصى بغلق 4 حسابات على الفيس بوك بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجتماعا لها، اليوم الثلاثاء، برئاسة جمال شوقى، عضو المجلس لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن التغطية الإعلامية حول فيرس كورونا.

وأوصت اللجنة بإغلاق 4 حسابات شخصية على الفيس بوك واليوتيوب "لتضمنها شائعات تثير البلبلة بشأن فيرس كورونا" بحسب تقرير اللجنة الذي تضمن توصية للمجلس بهذا الخصوص.

كما ناقشت اللجنة شكوى مقدمة من جهاز حماية المستهلك، ووزارة الصحة ضد عدد من البرامج التي تبث إعلانات غير مرخصة عن الأدوية ومن بينها مجموعة قنوات بانوراما، فضلا عن مناقشة مدى التزام البرامج الطبية بالمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، فيما ألزم المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام شبكة قنوات بانوراما بتقديم اعتذار عما بثه مذيع أحد البرامج الغذائية من معلومات مغلوطة عن فيرس كورونا.

وكان قد ورد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة شكاوي من العاملين ببعض القنوات والصحف الخاصة والحزبية بشأن عدم مراعاة الاشتراطات الطبية والصحية وعدم تخفيف عدد العمالة بهذه المؤسسات الصحفية والإعلامية وناشد المجلس كافة هذه المؤسسات القيام بالتطهير والتعقيم لكافة ارجائها وتخفيف العمالة بها بالتناوب بين العاملين والعمل علي تذليل المعوقات التي تواجه السيدات منهم خاصة من لديهن أطفال عمرهم أقل من 12 عاما.