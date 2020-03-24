شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار منخفضة والسوق فارغ.. ماذا يحدث في محلات الذهب بعد كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو الخليج 365 أسعار الذهب والفضة وكيفية التعامل مع المواطنين في ظل تواجد فيروس كرونا. وأكد محمد يسري، بائع ذهب، أن الأسعار منخفضة وسجل سعر الذهب عيار 24 سعر 768 وسجل سعر العيار 21 سعر 672 جنية، وسجل سعر العيار 18 576 جنيه، ويتم التعامل في ظل فيروس كرونا الابتعاد عن الزبائن مع وضع الاحتياطات الكمامة والجوانتي. Advertisements وأوضح أيمن محمد، أن سعر الفضة الإيطالي للرجال 25جنية والسيدات سعر الفضة 25 جنيه والإقبال متوسط.

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