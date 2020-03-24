شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بنك مصر بمقر البرلمان يطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدول لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبناء على توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة الحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بمجلس النواب.

وبالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس النواب والفرع الخاص ببنك مصر بمقر المجلس نفذ البنك الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الوقائية المتخذة من قبل الأمانة العامة للمجلس وذلك بمراعاة حدود التباعد الاجتماعي لعدم التكدس والتزاحم بين المتعاملين والمترددين على البنك، حفاظاً على الصحة العامة.

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وجدير بالذكر أن مجلس النواب اتخد عدداً من الإجراءات الاحترازية الحاسمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور الأزمة في العاشر من مارس 2020 بصدور قرار من رئيس المجلس بتشكيل لجنة مواجهة الأزمات بمجلس النواب برئاسة الأمين العام وذلك حرصاً على صحة وسلامة النواب والعاملين به، وكان من أبرز قرارات اللجنة أن يكون العمل بالأمانة العامة للمجلس بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن تمنح اجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، وكذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل، وفحص المترددين على البرلمان بأجهزة كشف الحرارة عن بعد، كما تم تعليق كافة الزيارات إلى المجلس والخاصة بنشر الثقافة البرلمانية، وكذلك تعليق إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد البرلمان والإكتفاء برفع الأذان فقط حتى انتهاء الأزمة.