أخبار مصر | لتقليل زحام رمضان.. برلمانية تطالب بصرف شهرين من المقررات التموينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتقليل زحام رمضان.. برلمانية تطالب بصرف شهرين من المقررات التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزير التموين، الدكتور علي مصيلحي، بصرف شهرين من المقررات التموينية أبريل المقبل، وذلك لتقليل زحام المواطنين عند أماكن صرف المقررات التموينية، خاصة وأن المواطنين سيتوافدون بكثرة بداية الشهر المقبل لدخول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، أن صرف شهرين معا من المقررات التموينية سيساهم في عدم خروج المواطنين بكثرة من المنازل، ويضمن عدم الزحام أمام المحال بما يضمن عدم تكدس المواطنين ومن ثم إنشاء تجمعات تزيد من فرص الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن شهر رمضان يعد موسم يحتاج فيه المواطنون للمقررات التموينية بشكل أساسي، لذلك فلا بد من مواجهة تلك التجمعات والعمل على تقليل خروج المواطنين للشوارع بأكبر قدر ممكن.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

