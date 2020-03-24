أخبار مصر | 'الصحفيين' تخاطب 'الداخلية' لتنسيق عمل الزملاء وقت الحظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تخاطب 'الداخلية' لتنسيق عمل الزملاء وقت الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، سيخاطب اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، للتأكيد على استثناء الصحفيين من حظر التجوال، طالما يحمل كارنيه عضوية النقابة، دون التقيد بأن يكون الكارنيه لعام ٢٠٢٠، فليس هناك وقت لاستخراج كارنيه هذا العام، لمن لم يستخرجه من الزملاء في ظل غلق النقابة، ورفض التجمعات حفاظًا على صحة الجميع.

وأضاف "شبانة" في تصريحات صحفية، إن الزملاء غير المعينين يجب أن يحملوا كارنيه المؤسسة، وكذلك خطاب من المؤسسة موجه لمن يهمه الأمر لتسهيل مهمته.

وأوضح سكرتير عام النقابة، أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، يهتمون بالموظفين والعمال بالمؤسسات الصحفية الذين تنتهي أعمالهم وقت الحظر، كعمال المطابع والتوزيع، وسيحملون كارنيه المؤسسة وخطاب مختوم بخاتم مؤسسته.

وأكد "شبانة" ضرورة تعاون جميع الزملاء الصحفيين مع أجهزة الدولة في هذه الفترة الحرجة، مع تفهم أطهزة الدولة لطبيعة العمل الصحفي، وتواجد الزملاء الصحفيين بالشارع، لنقل الصورة كاملة للمواطنين.

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