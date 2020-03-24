أخبار مصر | 'الصحفيين' تخاطب 'الداخلية' لتنسيق عمل الزملاء وقت الحظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تخاطب 'الداخلية' لتنسيق عمل الزملاء وقت الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، سيخاطب اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، للتأكيد على استثناء الصحفيين من حظر التجوال، طالما يحمل كارنيه عضوية النقابة، دون التقيد بأن يكون الكارنيه لعام ٢٠٢٠، فليس هناك وقت لاستخراج كارنيه هذا العام، لمن لم يستخرجه من الزملاء في ظل غلق النقابة، ورفض التجمعات حفاظًا على صحة الجميع.
وأضاف "شبانة" في تصريحات صحفية، إن الزملاء غير المعينين يجب أن يحملوا كارنيه المؤسسة، وكذلك خطاب من المؤسسة موجه لمن يهمه الأمر لتسهيل مهمته.
وأوضح سكرتير عام النقابة، أن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، يهتمون بالموظفين والعمال بالمؤسسات الصحفية الذين تنتهي أعمالهم وقت الحظر، كعمال المطابع والتوزيع، وسيحملون كارنيه المؤسسة وخطاب مختوم بخاتم مؤسسته.
وأكد "شبانة" ضرورة تعاون جميع الزملاء الصحفيين مع أجهزة الدولة في هذه الفترة الحرجة، مع تفهم أطهزة الدولة لطبيعة العمل الصحفي، وتواجد الزملاء الصحفيين بالشارع، لنقل الصورة كاملة للمواطنين.
وكان قد أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الزملاء الصحفيون والإعلاميون من الفئات المستثناة من قرار حظر حركة المواطنين، وذلك من خلال وجود كارنيه النقابة.
وناشد وزير الدولة لشؤون الإعلام، المؤسسات الصحفية والإعلامية، بتخفيض عدد عمل الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا استمرار تعليق حركة الطيران القادمة إلى مصر أسبوعين آخرين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة، من 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، بداية من صباح غدٍ الأربعاء، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.