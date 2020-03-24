شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطبيق حظر التجول.. قرار مهم من النائب العام للنيابات المسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإلغاء العمل بفترات النيابة المسائية بجميع أنحاء الجمهورية، امتثالًا لقرار حظر التجوال والمواصلات العامة.

وذكر بيان النائب العام، في بيان، الثلاثاء، أنه مواكبة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا اعتبارًا من الغد الموافق الأربعاء 25 مارس 2020 ميلاديا لمدة أسبوعين، فقر تقرر إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية، مع استمرار العمل بالنيابات في الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساء بحد أقصى.

كما قرر النائب العام تخفيض أعداد أعضاء النيابة العامة والموظفين المتواجدين لتيسير العمل مع مراعاة الحالات المرضية والأسرية المشار إليها وفقًا لقرار السيد رئيس الوزراء، وكذلك تعليق العمل بنيابات المرور جزئيًا وتحويل العمل للنيابات الكلية التابعة لها مؤقتًا.