شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وزيرة الصحة تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول آخر مستجدات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا covid-19 وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان في تمام الساعة السابعة والنصف.

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