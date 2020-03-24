شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استطلعت دار الإفتاء المصرية، الليلة، هلال شهر شعبان للعام الهجري 1441. وأعلنت دار الإفتاء، أن غدا الأربعاء ٢٥-٣-٢٠٢٠م أول أيام شهر شعبان، وذلك عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

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