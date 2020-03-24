شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تتخذ الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر: على يقين من تجاوب أبناء الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة. وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، مضيفًة أنها «على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين».

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