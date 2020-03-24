شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصدر 8 قرارات مهمة (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، 8 قرارات مع مديري المديريات، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وأسفر الاجتماع عن إصدار 8 قرارات هامة على النحو التالي:

1- يتم إيقاف العمل نهائيا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين على أن يتم الصرف مجمعا لمدة 3 أشهر وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات اللازمة.

2- اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة الموضوعة من كل مديرية.

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3- يتم تفعيل عيادات التخصصات الأساسية فقط «الباطنة العامة- الأطفال- أمراض النسا والتوليد- الجراحة العامة- جراحة العظام» بالمراكز والوحدات بالتعاون بين أطقم المستشفيات وأطقم الوحدات الصحية.

4- تدريب كافة أطباء الباطنة العامة داخل المستشفيات على العمل داخل العناية المركزة بواسطة أطباء الرعاية المتواجدين، وجارٍ العمل على توفير تدريبات «أون لاين» لهم خلال الأيام القليلة القادمة.

5- يتم تعديل كافة الجداول لتناسب مواعيد الحظر المقررة طبقا لما يراه مناسبا مديرو المستشفيات بالتعاون مع فريق العمل داخل المستشفى.

6- يتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام الطوارئ.

7- يكلف الإخصائي الاجتماعي بالمستشفيات لتوجيه المواطنين وإرشادهم للبقاء بالمنازل في حال عدم الضرورة للكشف.

8- تلتزم مديريات الشؤون الصحية بتوفير جميع مستلزمات التشغيل ومكافحة العدوى للعيادات بالمراكز والوحدات.