شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يضيف مادتين للقرارات الجديدة لمواجهة «كورونا»: استمرار غلق المطارات حتى 15 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالا للقرارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مادتين جديدتين لهذه القرارات، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ونصت المادتان على أن يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى نهاية يوم 15 إبريل 2020 بتوقيت القاهرة، واستمرار المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية، كما تستمر جميع وسائل الإعلام والعاملين بها في ممارسة أعمالهم، دون التقيّد بأي من المواعيد المُقررة بالقرارات التي تم الإعلان عنها مُسبقاً.

وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه لا تسري المواعيد المقررة بالقرارات السابقة الخاصة بتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، على المركبات التي تنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.