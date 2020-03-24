الداخلية تبدأ تنفيذ حظر التحرك: سنتخذ الإجراءات حيال المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وأهابت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالمواطنين الإلتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

وأكدت الوزارة في بيانها؛ إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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