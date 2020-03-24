بالفيديو.. الداخلية ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

وضعت وزارة الداخلية أجهزتها فى حالة تأهب قصوى؛ لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا".

توجيهات واضحة أصدرها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه تركزت على متابعة تطبيق قرار الحظر بدءا من الغد، وغلق الكافيهات والمراكز التجارية فضلا عن مراقبة الأسواق والتصدي لغش التجار لاسيما محتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، من السابعة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كرونا المستجد.

وجاء إعلان حظر الحركة وغيرها من القرارات، ضمن الإجراءات التي يستطيع رئيس الجمهورية او من يفوضه اتخاذها ضمن قانون الطواري بعد إعلان حالة الطوارئ، وفقا القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ.

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7 قرارات حكومية لمواجهة كورونا حظر حركة المواطنين وغلق المطاعم والنوادي | مصراوى

وزارة الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس "كورونا"

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