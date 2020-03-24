نقيب الأشراف: إجراءات مواجهة كورونا تؤكد حرص الدولة على سلامة أبنائها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بما أقره مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من إجراءات وقائية وإحترازية جديدة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال الشريف في بيان له الثلاثاء، إن الإجراءات الجديدة التي أعلنا الدكتور مصطفى مدبولي، تأتي تأكيدا على حرص الدولة المصرية وعزمها على توفير كافة أساليب السلامة والنجاة لهذا الشعب العظيم، وترسيخاً لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود كبيرة لرفعة هذا الوطن وسلامة أبنائه.

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وأشار نقيب الأشراف، إلى أن قرارات الدولة الصائبة والمتتابعة والمتسابقة مع الزمن كي تتجنب تحول هذا الوباء اللعين لخطر أعظم يهدد سلامة الجميع، ونسأل الله أن يجنبنا ذلك، يدحض الافتراءات والأكاذيب التي يريد البعض من خلالها استثمار الوضع الراهن في تحقيق مكاسب سياسية وأغراض دنيئة.

وطالب نقيب الأشراف، عموم الشعب المصري بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتجنب الاستماع إلى الأكاذيب والشائعات، والحرص على أن يكون مصدره الأول والأخير فيما يتعلق بهذا الأمر، هي المؤسسات الرسمية والمعنية بالدولة.

وشدد نقيب الأشراف، على أن مصر قادرة بفضل الله عز وجل على تجاوز هذا الأمر، بفضل إخلاص قياداتها وشعبها وتكاتفهم، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالضوابط والإبقاء في المنازل لمدة ١٥ يوماً كي نأخذ جميعا بالأسباب، داعيا المولى عز وجل أن يصرف عنا البلاء والوباء، ويحفظ مصر بحفظه ورعايته، ويجنب العالم كله شر الأمراض والأوبئة.​