محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كل المسيحيين كلًّا في موضعه، إلى الصلاة بالاشتراك مع كل كنائس العالم لأجل تدخل الله وحفظ بلادنا وكل العالم من أخطار وباء كورونا المستجد.
تضمنت دعوة البابا تواضروس الثاني أن يصلي الجميع في كل مكان: "كل في بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد".
كما دعا البابا إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليمن على كل سكان الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر "كل في موضعه".. البابا تواضروس يدعو للصلاة لحماية مصر من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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