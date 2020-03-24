أخبار مصر | مستقبل وطن: الدولة تبذل جهود جبارة لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: الدولة تبذل جهود جبارة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال صبري، في بيان له، إن الدولة بكافة مؤسساتها وقطاعاتها تقوم بجهود جبارة لمواجهة "كورونا" وسخرت مجهوداتها للحفاظ على صحة الشعب المصري، مُحذرًا من الانسياق وراء المُخططات الخبيثة التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر منافذهم الإعلامية المأجورة والتي تقوم دائمًا باستغلال الظروف الاستثنائية لافتعال الأزمات بحث المصريين على كسر كافة القرارات الحاسمة اللي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.
كما طالب أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري العظيم بمساندة جهود الدولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.
وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:
1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.
2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.
3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.
4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.
5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.
6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.
7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.
8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.
9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.
10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.