أخبار مصر | مستقبل وطن: 98.2% من المصريين يدركون خطورة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن: 98.2% من المصريين يدركون خطورة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مركز مستقبل وطن لاستطلاع الرأى العام، برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، دراسة ميدانية واستطلاع رأى جديد لقياس نبض الشارع المصري تجاه فيروس كورونا، من خلال دراسة على رصد وتحليل آراء المُواطنين حول المعرفة بفيروس كُورونا المُستجد.

وحول القرارت التي أصدرتها الحكُومة مُؤخرًا لمواجهة فيروس كُورونا، وذلك من خلال عينة عشوائيَّة عددها 1110 مُواطن في الفئات العمريَّة المُختلفة.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، جاء أبرزها:

• جاءت أكثر أعراض الإصابة بفيروس كُورونا المُستجد معرفة للمواطنين، هي ارتفاع درجات الحرارة، وصعوبة في التنفس بنسبة 96.4%، 91.9% على الترتيب.

• رأى المواطنون أن أكثر الطرق التي تؤدي إلى انتشار الفيروس هي ملامسة أي شيء وقع عليه الفيروس يليه الرذاذ العطس بنسبة 95.5%، 91.0% على الترتيب، ثم الاحتكاك المباشر بالمُصاب بنسبة 87.4%.

• 98.2% من المُواطنين أكدوا على أن فيروس كُورونا يهدد حياتهم ومُجتمعهم.

• أكَّد 93.7% من المواطنين بأنهم على دراية بالقرارات التي أصدرتها الحكُومة مُؤخرًا، بينما 6.3% فقط ليس لديهم معرفة بهذه القرارات.

• بلغت نسبة الرِّضا العام لدى المواطنين عن القرارات التي أصدرتها الحكُومة - مؤخرًا- نحو 90.1%، وجاءت أعلى نسبة رضا عن قرارات الحكُومة الخاصة بالعاملين بالحكُومة والقِطاع الخاص بنسبة 96.3%.

• كان قرار تأجيل سداد أقساط القروض من أهم القرارات الاقتصاديَّة التي نالت رضا المُواطنين في القرارات الاقتصاديَّة بنسبة 84.7%، بينما قرار تخفيض سعر الغاز الطبيعي كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 80.2%.

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• جاء قرار إغلاق المراكز التعليميَّة من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين القرارات التعليميَّة بنسبة 98.2%.

• قرار تخصيص أرقام طوارئ لوزارة الصحة من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين القرارات الصحيَّة بنسبة 99.1%.

• جاء قرار حَظْر تدخين الشيشة بالمقاهي والكافيهات من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين قرارات مَنْع التجمعات بنسبة 99.1%، بينما قرار تعليق الأنشطة الرِّياضيَّة كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 88.3%.

• قرار إيقاف العمل بالبصمة الإلكترونيَّة من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين قرارات الحكُومة للعاملين بالحكُومة والقِطاع الخاص بنسبة 98.2%، بينما قرار الاعتماد على 50.0% من قوة الموظفين بالتناوب كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 93.7%.

• قرار تعليق رِحلات الطيران حتي نهاية مارس 2020 من أهم القرارات التي نالت رضا المُواطنين بين القرارات بنسبة 93.7%، بينما قرار تَعلِيق سير القطارات كان الأقل بين القرارات بالنسبة لرضا المُواطنين بنسبة 83.6%.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء التالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعه السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.

3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.

4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.

5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.

6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.

7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.

8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.

9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.

10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.

