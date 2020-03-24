أخبار مصر | عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يتفقد نماذج من معدات التطهير والتعقيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقاً لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك في إطار مُساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.