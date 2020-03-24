أخبار مصر | "محامي جنوب القاهرة": التعاقد مع شركة متخصصة لتطهير الغرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامي جنوب القاهرة": التعاقد مع شركة متخصصة لتطهير الغرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، عن توفيرها الأعداد والكميات اللازمة من الكمامات والقفازات الطبية.

وقال حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، إن القفازات الطبية والكمامات التي وفرتها الفرعية توجد باستراحات المحامين بالمحاكم المختلفة، مثل محكمة زينهم، ومحكمة عابدين، ودار القضاء العالي، مشيرا إلى أن ذلك جاء تماشيا مع الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح "أمين" أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لتطهير غرف المحامين بجنوب القاهرة، وذلك وفق لأعلى مستويات الجودة في مساءلة التطهير.

وأضاف نقيب الفرعية، أن البعض من المحامين متضررين من الأوضاع الحالية، وتعليق العمل بالمحاكم، مشيرا إلى أنهم بصدد بحث الحالات الأكثر احتياجا من المحامين، حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم حيالها.

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وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 أبريل المقبل، وذلك بعد ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل النقابة.

جاء ذلك بعد مطالبة المحامون، بغلق النقابة للوقاية، والحد من التجمعات، بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة للتطهير، وذلك في كافة مقرات النقابة العامة والفرعية بالمحافظات، وأيضًا تكفل النقابة بإعانة المحامين الذين تثبت إصابتهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ المزيد من إجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس الكورونا.

وأعلن "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من السابعة مساءا حتى السادسة صباحا، مع تطبيق نفس الأمر على المواصلات العامة والخاصة، مضيفا أنه ستغلق كافة المراكز التجارية والمولات من الخامسة مساء إلى 6 صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أن هذا القرار غير مطبق على الصيدليات، والمخابز، والمحلات، كما ستعلق تقديم جميع الخدمات للمواطنين من مؤسسات الدولة ماعدا مكاتب الصحة، منوها بأنه سيتم غلق المقاهي والكافيهات لمدة أسبوعين، واقتصار المطاعم على خدمات التوصيل.