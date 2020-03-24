أخبار مصر | "المحامين العرب" يطالب بوقف الصراعات المسلحة في المنطقة لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين العرب" يطالب بوقف الصراعات المسلحة في المنطقة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، دعمه لنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، لوضع حد لمرضى الحرب ومحاربة فيروس كورونا الذي عصف بالعالم.

ودعا "الكريوين"، في بيان له اليوم الثلاثاء، قادة الدول العربية وكافة القوى والطوائف المتصارعة إلى وقف أي صورة من صور النزاع المسلح والعمل معا من أجل توفير حماية للمواطنين والمعاونة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتسهيل عمل الطواقم الطبية والصحية.

وشدد على ضرورة استلهام روح التعاون في مقاومة الوباء الذي يجتاح العالم وإنقاذ البشرية من خلال وقف أعمال الاقتتال وانتهاك حقوق الإنسان ووقف التدخلات الخارجية والسعي نحو الحلول السلمية والشراكة ما بين الجميع لإرساء التعامل العادل بين كافة الأطراف بعيدا عن الكيل بمكيالين في القضايا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما ناشد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، جامعة الدول العربية بلقيام بدورها في تفعيل هذا النداء لتعود مؤسسة فاعلة في الأمة العربية.