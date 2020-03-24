أخبار مصر | ازاي تحصل على 500 جنيه من القوى العاملة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ازاي تحصل على 500 جنيه من القوى العاملة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتخذ الدولة العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،لمنع انتشاره بين المواطنين، حيث صدر بعض القرارات منها فرض حظر التجوال في الشوارع،وإعطاء إجازة للعاملين بالقطاع الخاص .

وبدورها قامت وزارة لقوى العاملة، بأخذ خطوة هامة، للعمالة غير المنتظمة،

بصرف منحة استثنائية لهذه الفئة، والمسجلة بجميع المديريات التابعة للقوى العاملة،

وقدرها 500 جنيه، وذلك عن طريق التسجيل عبر موقعها الإلكتروني .

ويأتي ذلك في المساهمة لرفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية

التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة

لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد .

وقال الوزير إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية السلامة والأمان للعمالة

غير المنظمة ومشاركة في الوزارة في تنفيذه مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة ".

ونوضح لكم بالصور كيفية التسجيل على الموقع بإتباع الخطوات الآتية :-

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الدخول

إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى :

http:www.manpower.gov.eg