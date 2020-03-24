مصر | عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مناشدة من الداخلية إلى المواطنين قبل تنفيذ قرار الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة.

وناشدت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار مؤكدة أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.