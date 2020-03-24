مصر | الدم بقى ميه.. مقتل عامل على يد عمه وشقيقه بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدم بقى ميه.. مقتل عامل على يد عمه وشقيقه بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، 3 متهمين بتهمة قتل شقيق أحدهم، بسبب خلاف على مبلغ مالى إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين هما شقيق المجنى عليه ويدعى "كريم ح"، 25 سنة ويعمل سائق و"حازم ص"، 44 سنة، سائق، عم المتوفي، و"عمرو ص"، 30 سنة، جزار "شقيق والد المتوفي من الأم".

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، إشارة من مستشفى الشيخ زايد آل نهيان تفيد استقباله جثة "أحمد ح"، 20 سنة، عامل بمحل زيوت كائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين وصول المجنى عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة أحد الأشخاص أدعى أنه عمه، وغادر المستشفى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقروا بالواقعة بسبب خلافهم على مبلغ 250 جنيها قد خصمه المجنى عليه من الراتب الشهرى الذى يعطيه لشقيقه وعمه.

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وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بمكان إخفائها أعلى شجرة بالمنطقة سكنهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من ناحية أخرى تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السیدة زینب، بتلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العیني، دائرة القسم بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العیني.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب خالد جبر معاون المباحث وعثر على جثة لذكر " مجھول الھویة " في العقد الثاني من العمر، يرتدي ملابسه كاملة مسجي على ظھره، وبه إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة، بالجسم وعثر بحوزته على متعلقات شخصية عبارة عن 2 اسورة معصم "حظاظة"، سلسلة فضية، دبلة فضية، مفتاح معدني.

تقرير الصفة التشریحیة لجثة المتوفى بین وجود كدمات شرطية مزدوجة مسحجة بأماكن متفرقة بالجسم، وأثار تكبیل بالقدمين والیدین ويرجح استخدام خرطوم أو عصا مرنة لإحداث الإصابات المنوه عنھا.

ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة وفحص المترددين على مشرحة النيابة أمكن تحدید والدة المجني علیه، وتبین أنھا تدعى "م. أ"، 34 سنة، ربة منزل وبسؤالھا تعرفت على الجثة، وأقرت بأنھا لنجلھا "ن. م"، 16 سنة، عامل ومقیم طرف عمه "ع. ع"، 40 سنة، فرارجي والسابق، اتھامه في قضیتین "مخدرات، اغتصاب" أخرھما 24712 لسنة 2010م الجيزة " اغتصاب " وسابقة انفصالھا عن والده المقید الحریة على ذمة قضیة بلطجة، وزواجھا من آخر، ونفت علمھا بملابسات وفاته.