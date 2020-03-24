مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. الداخلية تعلن التأهب وبلاغ ضد سما المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. الداخلية تعلن التأهب وبلاغ ضد سما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

غلق مقر نادي القضاة بشارع شامبليون

قرر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، غلق مقر نادي شامبليون، مع وضع خطة عمل خلال فترة الحظر الجزئي لخدمة طوارئ يومية بالنادي، حتى يتسنى تنظيم ومتابعة الزملاء في غرفة العمليات المشكلة، وتسليم الزملاء الأدوات والمطهرات التي يعمل النادي على توفيرها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بلاغ للنائب العام يتهم سما المصري بتحريضها على الفسق

تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد سما المصري، وذلك على خلفيه ما تقوم ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) من فيدوهات وصور تتنافى مع الأداب العامة، وتحريضها على الفسق والفجور، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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أمن الجيزة يواصل جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة طفل بأبو النمرس

تواصل الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل، ملقاة بنطاق مركز أبو النمرس، فضلًا عن فحص بلاغات التغيب على مستوى المحافظة، وتعميم نشرة بأوصاف الطفل على أقسام ومراكز القطاع، ولمزيد من التفصيل اضغط هنا