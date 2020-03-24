لمكافحة «كورونا».. السيسي يتفقد أجهزة ومعدات لتطهير وتعقيم منشآت الدولة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقاً لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية. يأتي ذلك في إطار مُساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المُستجد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لمواجهة فيروس كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لمواجهة فيروس كورونا

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