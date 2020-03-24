شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار الحكومة بفرض «الحظر الجزئي».. إغلاق مقر نادي القضاة بشامبليون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة آثار فيروس «كورونا»، والقرارات التي اتخذتها الحكومة بالحظر الجزئي حفاظا على صحة المواطنين، قرر مجلس إدارة نادي القضاة، الثلاثاء، حفاظا على سلامة القضاة، غلق مقر نادي شامبليون مع وضع خطة عمل خلال فترة الحظر الجزئي لخدمة طوارئ يومية بالنادي حتى يتسنى تنظيم متابعة القضاة وأعضاء النيابة العامة في غرفة العمليات المشكلة.
وأكد النادي في بيان، الثلاثاء، على تسليم القضاة الأدوات والمطهرات التي يعمل النادي على توفيرها مع التنويه على وقف كافة الخدمات الأخرى التي يقدمها فرع النادي بشامبليون نفاذا للقرارات التي تم اتخاذها.
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