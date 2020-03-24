شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي للفرق الطبية بالإمارات: «شكرًا خط دفاعنا الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة شكر للفرق الطبية في الإمارات، الذين يشاركون في علاج المصابين جراء فيروس «كورونا» المستجد.

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وقال «بن راشد» عبر حسابه على موقع التدوين القصير «تويتر»، الثلاثاء، إن «#شكرًا خط دفاعنا الأول.. شكرًا لتضحياتكم.. وسهركم.. وبذلكم من أجل الوطن.. أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده المخلصين«.

وتابع: «أدعو الجميع لتوجيه الشكر لهم.. والثناء والتقدير لجهودهم المتواصلة ليل نهار.. أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة.. شكرًا لكم».

في وقت سابق، قال حاكم دبي معلقًا على وباء«كورونا» المستجد إن «فيروس كورونا هو فيروس صحي.. وفيروس اقتصادي.. وفيروس سياسي أيضًا.. ونقول لكافة دول العالم.. هذا وقت التوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أهم عدو للبشرية.. الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.. والعالم يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه إذا وقف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير«.