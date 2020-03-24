شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بني سويف يدشنون حملة لتعقيم ماكينات ATM قبل صرف المرتبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد من شباب بني سويف، الثلاثاء، عدة حملات لتعقيم ماكينات الصرف الآلي «atm» قبل صرف المرتبات والمعاشات والتي بدأت اليوم، لمجابهة انتشار فيروس «كورونا».

وأقدم الشباب على تعقيم وتطهير الماكينات، بالإضافة إلى توفير عدد من القفازات والمناديل الورقية والأكياس البلاستيكية بجوار كل ماكينة لاستخدامها من قبل المواطنين قبل استعمال الماكينات، في إطار الحملات الشعبية لمنع انتشار الفيروس.

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وفي سياق آخر، استمرت الأجهزة التنفيذية والشعبية في تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية باستخدام ماكينات الرش والكلور.

كما قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، صرف العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، ولمن انتهى القرار الخاص بهم دون الرجوع إلى اللجنة الطبية للتجديد منعا للتكدس، وذلك ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما واصلت الجامعة أعمال التطهير والتعقيم داخل الكليات والإدارات والمدن الجامعية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس «كورونا» المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له.

شباب بني سويف يعقمون ماكينات atm