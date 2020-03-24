شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تستقبل «نموذج» ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل استقبال ميناء الإسكندرية، الثلاثاء، العربة النموذج الأولي ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، حيث تأتي الصفقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب.

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وصرح وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك عدد 33 عربة سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليا في روسيا، وسيتم توريدها إلى مصر خلال يونيو القادم، وذلك بعد انتهاء هيئة السكك الحديدية من إجراء تجارب التشغيل على الشبكة للعربة النموذج خاصة وأنه قد تم الانتهاء من كافة الاإجراءات الخاصة بالتعاون الاستثماري والتمويلي للصفقة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقاً للجدول الزمني وبمعدل 35 عربة شهريا.

مضيفا أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأن الوزارة تعمل على تدعيم أسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالي، لافتاً إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وأن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق كافة الإحتياطات الوقائية والإحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل العربة، وتم تعقيم العربة والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.

ميناء الاسكندرية يستقبل العربة النموذج الاولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب

ميناء الاسكندرية يستقبل العربة النموذج الاولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب

ميناء الاسكندرية يستقبل العربة النموذج الاولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب

ميناء الاسكندرية يستقبل العربة النموذج الاولى ضمن صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب