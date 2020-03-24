شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الدقهلية يتفقد موقع خروج قطار عن القضبان لرفع العربة والجرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد سعد الفرماوي، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، حادث خروج عربة القطار القادم من كفر الشيخ عن القضبان أمام قرية بسنديلة التابعة لمركز بلقاس لمتابعة رفع آثار الحادث وإعادة حركة القطارات.

وأكد «الفرماوي» في تصريحات صحفية، أنه بالفحص تبين خروج عربه القطار رقم 3844 وكذلك العربة رقم 15959 ولا توجد أي خسائر بشرية.

وأضاف السكرتير العام: «أن الدكتور أيمن مختار المحافظ وجه للمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من رفع القطار وإخلاء الخط أمام حركة القطارات ذهابا وايابا، وتم التنسيق مع قطاع السكة الحديد في طنطا لرفع العربة والجرار وذلك لتيسير حركة الخط أمام القطارات».

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وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإدارة النجدة بخروج قطار قادم من مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية متجها لمدينة شربين عن القضبان واصطدامه برصيف المحطة.

انتقل ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن القطار يحمل رقم 3844 ويضم 7عربات وفوجئ سائق القطار بإنحراف القطار عن مساره نتيجة خطأ في التحويلة واصطدامه برصيف محطة بسنديلة.

وبالفحص تبين أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث أن القطار كان في مرحلة تهدئة السرعة لدخول المحطة وتم إنزال جميع الركاب والاطمئنان على سلامتهم.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار هيئة السكك الحديدية لاتخاذ اللازم والعمل على إصلاح العطل واستئناف حركة القطارات التي توقفت نتيجة الحادث.