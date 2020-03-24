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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزع الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الثلاثاء، 600 طن من المواد المطهرة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات لاستخدامها في التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة.

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وأكد نائب المحافظ على مشاركة المجتمع المدنى في دعم المحافظة بكميات من كبيرة من الكلور والمواد المطهرة وتم اسناد عمليات تجميع الكلور وتجهيزة للرش لشركة مياه الشرب بالدقهلية، مشيرًا إلى أن عمليات توزيع الكلور على المراكز والمدن والاحياء مستمرة لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة يوميًا، وهناك خطة لتطهير كافة الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية بمشاركة كافة أطياف المجتمع المدني.

وعلى هامش توزيع الكلور، قام «الشيخ» بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس، بحضور المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب، والتي تشمل 7 مراحل متتالية واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 الف متر مكعب في اليوم.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أن عكارة المياه في النيل خلال الأيام الماضية تراوحت ما بين 160 إلى 180 وحدة عكارة نتيجة تغيير مياه النيل بسبب فيضانات الأمطار خلال الأسابيع الماضية، وأن الماء الخارج من المحطة بلغ 0،18 وحدة عكارة، وهي النسبة الطبيعية المقررة عالميًا والمحطة كانت تعمل بكامل طاقتها ولم تتوقف خلال فترة ارتفاع نسبة العكارة في الماء، بينما اليوم وصلت نسبة عكارة الماء في النيل 25 وحدة عكارة أي أقل بكثير من الأيام الماضية، وأن الماء الخارج من المحطة بلغ أيضًا 0,18 وحدة عكارة وأكد أن محطات التنقية على مستوي المحافظة تعمل بكافة طاقتها ولا توجد أي معوقات.

نائب محافظ الدقهلية: توزيع 600 طن من المواد المطهرة على مراكز ومدن المحافظة

نائب محافظ الدقهلية: توزيع 600 طن من المواد المطهرة على مراكز ومدن المحافظة