شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» توقع بروتوكول تعاون لتوفير الدعم لمربي الدواجن ومراكز تجميع الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الزراعي المصري، بشأن توفير الدعم الفني والمالى لمربي الدواجن ومراكز تجميع الألبان.

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وقع على البروتوكول، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعلاء فاروق زكي، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى، وبحضور الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.

وقال وزير الزراعة إن بروتوكول التعاون يستهدف رفع كفاءة عنابر الدواجن لدى صغار المربين وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق والذى يعمل على تقليل مصروفات التشغيل وزيادة معدلات أداء الطيور وتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة مع زيادة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادى من صناعة الدواجن، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة صحية، لافتا إلى أنه سيتم العمل من خلاله على رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%.

من جهته، أشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن مراكز تجميع الألبان هي المنفذ التسويقى لصغار منتجى الألبان، لافتا إلى أن البروتوكول يهدف إلى ضمان واستمرارية تسويق منتجاتهم من الألبان بأسعار عادلة على مدار العام، بالإضافة إلى ضمان الحصول على ألبان عالية الجودة طبقا للمعايير والضوابط الصحية العالمية وخاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من اللبن السائل الطازج، ويتم تصدير بعض منتجات الالبان.