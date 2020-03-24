شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تلغي امتحانات الـ«ميدتيرم» بـ23 كلية ومعهدًا بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة الثلاثاء، بتقنية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة التنسيق مع وكلاء التعليم والطلاب ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالكليات لدراسة المشكلات التي تواجه الطلاب في عملية «التعلم عن بُعد» والعمل على حلها.

وعرض الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على المجلس تقريرا من رؤساء اتحادات طلاب الكليات بعد أن اجتمع معهم بالأمس، حيث قدموا فيها المشاكل التي تم حصرها من خلال تواصلهم مع زملائهم بكلياتهم، وكذلك نتيجة استبيان تم طرحه على 47 ألف طالب من طلاب الجامعة لقياس رأيهم فيما يقدم من خدمة تعليمية، وأكد على أن هدف الجامعة في هذه المرحلة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع الجامعي ومن ثم المجتمع بأكمله، فضلا عن توصيل الخدمة التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وأوضح أن التقييم سيتم في مرحلة لاحقة بعد تحسن الظروف الحالية.

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كما أعلن المجلس إلغاء امتحانات امتحان منتصف العام الدراسي الثاني «الميدتيرم» بجميع الكليات البالغ عددها 23 كلية ومعهداً، وتعليق إحتساب نسبة الغياب والحضور، واتباع التعليمات اللازمة للحفاظ على صحة الطلاب وصحة أفراد المجتمع.

كما وافق المجلس على إنشاء مبني تعليمى لكل من كليتي الحقوق وطب الأسنان بأرض الجامعة بأبيس لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتوفير المدرجات والمعامل للطلاب لرفع كفاءة التعليم وتطبيق نظام الساعات المعتمدة.

كما أكد المجلس على عمداء الكليات ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والإلتزام بالعدد الضروري لسير العملية التعليمية.

ووافق المجلس على ترقية 8 أعضاء هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، 3 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 10 مدرس، ومنح 46 درجة دكتوراة، 44 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المحتلفة.