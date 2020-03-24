شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يُكرم عددًا من مساعديه ويشكرهم على مجهوداتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، مساعديه السابقين ببعض القطاعات، ومنح كل منهم خطاب شكر على مجهوداتهم في العمل بالوزارة، كما اجتمع بالمساعدين الجدد الذين تم انتدابهم للعمل خلفًا للسابقين، وتناول اللقاء وضع تصور لخطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة.

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وفي تقليد جديد بوزارة العدل، تم إجراء تسليم وتسلم مهام العمل ما بين مساعدي الوزير السابقين والجدد، وتوجه كل مساعد إلى نظيره الذي أطلعه على عمل قطاعه وملفاته وموقف كل منها وآليات العمل، ثم توجه الجميع إلى وزير العدل، الذي التقى الجميع.

كان مجلس القضاء الأعلى، وافق أمس الأول على طلب وزير العدل بإجراء حركة تغييرات بين مساعديه، وتمت الموافقة على ندب المستشارين حسام هشام على صادق، مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي والثقافي، وعلاء الدين عبدالحليم، مساعد الوزير لشؤون مجلس النواب والإعلام، وإبراهيم سيد حسين خلف الله، مساعد الوزير لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى، وربيع أحمد ربيع، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العمة لأمبنية المحاكم والشهر العقاري

كما شكلت الحركة، المستشارين شريف الدياسطي، مساعد الوزير لشؤون المكتب الفني، وطارق على أحمد كامل، مساعد الوزير لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، ومحمد الفيصل يوسف، مساعد الوزير لشؤون الإدارات القانونية، وتامر عبدالحميد الفرجاني، مساعد الوزير لشؤون الكسب غير المشروع، وأمل محمود عمار، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وأحمد إسماعيل، مساعد الوزير لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية.