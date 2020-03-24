شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا تفاديًا للزحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لإدارة خدمة المواطنين باستقبال شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونيًا عبر «الواتس آب» أو الشكاوى الواردة لمركز التطوير التكنولوجى، وذلك من خلال عرضها مباشرة على المحافظ، والذى يؤشر عليها ثم الرد على صاحب الشكوى أو الطلب في أسرع وقت ممكن بعيداً عن التجمعات التي تشهدها لقاءات المواطنين أسبوعياً لحمايتهم من الاختلاط والتعرض للعدوى.

Advertisements

وأضاف «عطية» أنه بعد عرض بعض المشاكل التي وردت على «الواتس آب» الخاص بالمحافظ تمت الموافقة على صرف إعانة عاجلة لإحدى المواطنات بمركز نصر النوبة نظراً لظروفها المعيشية وقيامها بإجراء عملية جراحية، حيث أنه ليس لها مصدر دخل سوى معاش والدها المتوفى، وهو الذي توازى مع الموافقة على تخصيص وحدة سكنية في الإيواء العاجل بإسكان الأولى بالرعاية لإحدى السيدات التي ليس لها عائل ولا سكن ولديها 4 أبناء.

وأشار المحافظ إلى أنه وافق على نقل موظفة من مديرية التضامن الاجتماعى إلى الوحدة الاجتماعية بقرى كركر نظراً لظروفها الصحية الصعبة، بجانب تشغيل شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة ضمن نسبة الـ5% وذلك بأعمال خفيفة تتناسب مع حالته بمشروع النظافة بكوم أمبو، بالإضافة إلى دراسة الموارد البشرية لإعادة إحدى المواطنات إلى العمل بعد فصلها حيث كانت تعمل بنظام اليومية وانقطعت عن العمل بعد الزواج، ثم انفصلت عن زوجها وتعرضت لظروف معيشية صعبة، مشدداً على ضرورة متابعة الشكاوى المرسلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الخط ساخن والرد عليها إلكترونيًا.

ووجه رؤساء المراكز والمدن بالتواصل الجماهيرى المباشر مع هموم واحتياجات المواطن البسيط من خلال الواتس آب وأيضاً النزول للشارع للتفاعل السريع مع المشاكل اليومية مع تأجيل عقد لقاءات المواطنين ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.