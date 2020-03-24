شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 7 و5 سنوات على 4 متهمين في واقعة «قتيل تلبانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا «قتيل تلبانة» بالسجن المشدد 7 سنوات على المتهمة الأولى، والسجن 5 سنوات على 3 متهمين آخرين، وبراءة شقيق القتيل، وإلزام المحكوم عليهم الأربعة بالتعويض المدني المؤقت، وذلك لاتهامهم بتعذيب شاب وتصويره فيديوهات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وإجبار شقيقه بتعذيبه مما دعا أهالي القرية باقتحام منزل المتهمة الأولى وإشعال النيران به.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عاكف، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية كل من المستشار أحمد لطفى حسانين، والمستشار إسماعيل محمد دبوس، وأمانة سر محمد جمال.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال 5 أشخاص محبوسين إلى محكمة جنايات المنصورة لاتهامهم جميعا بقتل شاب بقرية «تلبانة» مركز المنصورة بعد اختطافه واحتجازه داخل منزل وكبلوه بالأغلال الحديدية، وكمموا فاه والاعتداء علية بالضرب المبرح، وقيامهم بخطف شقيق المجنى عليه وإجباره على الاعتداء بضرب شقيقة حتى الموت وتصويرهما عاريا أثناء الاعتداء بالضرب ونشرهم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مما استفز مشاعر وأحاسيس أهالي القرية وقيامهم بحرق محتويات منزل المتهمة الأولى.

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وأكدت النيابة في أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهى انهم في ذات الزمان والمكان احتجزوا المجني عليه كرها عنه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بمسكن المتهمة الأولى، وعذبوه بالعصا الخشبية وتكبيله بالأغلال الحديدية وحيازتهم عصا خشبية وسلاسل حديدية وقطع من القماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أو الشخصية.

ووجهت النيابة للمتهمة الثانية حتى المتهم الرابع خطف المجنى علية «محمد المتولي رمضان» كرها عنه بأن اشهروا في وجهه سلاح أبيض مطواة وارغموه على استقلال توك توك واقتادوه كرها عنه لمسكن المتهمة الأولى وبتحريض منها.

وخلال التحقيقات تنازلت أسرة المتوفي عن القضية وتصالحت مع المتهمة الأولى ولكن النيابة استمرت في نظر القضية وأحالتها للمحكمة.

وترجع الواقعة إلى شهر اكتوبر الماضى عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بقيام عدد كبير من الأهالي بقرية تلبانة مركز المنصورة بالتجمع أمام منزل المتهمة «أمينة ح. م»، 40 سنة، عاملة بالوحدة الصحية بقرية تلبانة وقيامهم بحرق محتويات منزل المتهمة.

انتقلت قيادات المديرية ومباحث مركز المنصورة برئاسة المقدم أحمد توفيق وتم السيطرة على الأحداث وأسفرت تحقيقات النيابة العامة وعن اتهام كل من «أمينة ح. م.»، 40 سنة، عاملة بالوحدة الصحية بقرية تلبانة، وابنتها «أميمة ي. ع.»، ٢٤ سنة، ربة منزل، و«محمد م. ا.»، ٣٢ سنة سائق توك توك، و«محمد ن. ح.»، ٤٢ سائق، وشقيق المجني عليه «محمد م. ر. أ.»، ٢١ عامل، والمقيمين جميعا بقرية تلبانة بقتل المجنى عليه.