شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع الباعة الجائلين منهما.. محافظ القاهرة يتفقد منطقتي الموسكي والعتبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منطقتي الموسكي والعتبة، عصر اليوم، بعد رفع الباعة الجائلين منهما.

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وطالب «عبدالعال»، الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مناشدا المواطنين وأصحاب المحال الإلتزام بمواعيد الغلق في السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة، مطالبًا المواطنين بإلتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأى تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية حتى انتهاء الأزمة.

كانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد تمكنت بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وشرطة المرافق من رفع الباعة الجائلين بمنطقتي الموسكي والعتبة منعا للتجمعات الكثيفة.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد منطقتي الموسكي والعتبة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد منطقتي الموسكي والعتبة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد منطقتي الموسكي والعتبة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد منطقتي الموسكي والعتبة