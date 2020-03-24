شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: انتهاء الهيكل الخرساني للمرحلة الأولى من «الفرع الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة، لعرض التصور الخاص بتمويل واستكمال مشروع الفرع الدولي بجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد محمود يوسف مستشار رئيس جامعة القاهرة والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

واستعرض «الخشت» خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع الفرع الدولي للجامعة موضحًا انتهاء الهيكل الخرساني للمرحلة الاولى من المشروع، وتم اختيار وإعداد البرامج الأكاديمية التخصصية التي تدرس بالجامعة، كما تم الانتهاء من الهيكل الإداري، مضيفًا أن جميع تكاليف المشروع تحملتها جامعة القاهرة حتى الآن، وأن الجامعة تحتاج إلى دعم مالي لاستكمال المشروع، مؤكدًا أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يعتبر أول جامعة برامج متخصصة.

وأوضح أن الفرع الدولى سيكون السبيل أمام الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث من خلال الانتقال بمنظومة التعليم العالى في الجامعة نحو العالمية من خلال برامج اكاديمية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والدراسات المهنية بالشراكة مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق في تخصصاتها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الفرع الدولي الجديد لجامعة القاهرة سينطلق موظفًا لمدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والاداريين للمشاركة الايجابية في بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل في العلم والتصدي للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والابداع، والجودة، والتعاون، والثقة والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الخريجين الحاصلين على شهادات علمية عليا هم من اكثر الخريجين بطالة، لذلك يتم العمل الآن بنظام البرامج المشتركة بين الكليات، لافتة إلى أن العالم كله الآن يتجه للعمل بنظام البرامج، وليس بنظام الكليات.

وأضافت «السعيد» أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لديها حصر شامل لكل التخصصات المطلوبة بالوزارات، وسيتم التنسيق مع الجامعة لمراعاة هذه التخصصات عند اختيار البرامج التخصصية التي ستدرس بالجامعة وفقًا لمتطلبات سوق العمل المصري، واحتياجات الدولة. لافتة إلى أن التخصصات المطلوبة خلال المرحلة الحالية منها تخصصات جديدة لم تدرس بالجامعات من قبل، مع ضرورة الاهتمام بالبرامج الخاصة بالمجال التكنولوجي، والتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إمكانية الاستفادة من جمعية خريجي جامعة القاهرة للمساهمة في دعم إنشاء الجامعة الدولية عن طريق تقديم تبرعات رمزية، لافتة إلى اهتمام وزارة التخطيط بعملية دمج الشباب في تطوير منظومة التخطيط، والدور الحيوي الذي لعبه الشباب في صياغة وتحديث رؤية مصر 2030.

وأوضحت، أن الوزارة تعمل حاليًا على الاستعانة بسفراء من الشباب بكل الجامعات للتعريف باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتوعية بأهدافها، وستكون جامعة القاهرة أول الجامعات التي يطبق بها هذا المقترح.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقع منذ أسابيع، مع الشركة المنفذة للمشروع، عقد تشطيبات المرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة، الذي تم وضع حجر الأساس له في 29 أبريل 2018، ويضم الفرع مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة الجاهزة للإطلاق والعمل فور الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة وتتضمن برامج العلوم المالية والادارية، والعلوم السياسية والاقتصاد، وعلوم القانون، وعلوم الأرض، والفيزياء المتقدمة، والعلوم الهندسية، والعلوم البيولوجية، والعلوم الانسانية، وبرامج متنوعة أخرى، تضم حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولى ومنظمات ومؤسسات دولية.