شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد 3 علماء حصلوا على جائزة نوبل.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد 3 علماء ومشاهير حصلوا على جائزة نوبل فى مجالات مختلفة وهم كل من:" بيتر ديباى، السير جون كندرو، وأدولف بوتنانت"، وفيما يلى سيرة موجزة لكل منهم:

بيتر ديبا

ولد الفيزيائى والكيميائى الهولندى بيتر ديباى فى ماسترخت فى 24 مارس 1884 ، وانتقل بعد ذلك إلى آخن حيث درس رياضيات وفيزياء فى الجامعة الراينية الفستفالية العليا بآخن، تخرج سنة 1905 من الجامعة حاملا شهادة فى هندسة كهربائية. فى سنة 1907 قام بإصدار أول مقال علمى له.

فى عام 1906 انتقل ديباى، إلى جامعة ميونخ كمساعد ثم تحصل على دكتوراه منها سنة 1908. فى سنة 1911 عين محاضرا فى زيورخ وانتقل بعد ذلك إلى عدة جامعات، وفى عام 1934 عين مديرا لمؤسسة قيصر فيلهم فى ميونخ، وفى عام 1913 تزوج من ماتيلد البرر وأنجب منها ولدا وبنتا، وحصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1936.

فى عام 1938 أرادت الحكومة الأمانية النازية أن يتخلى بيتر عن جنسيته الهولندية لكى يصبح مواطنا ألمانيا، إلا أنه رفض بيتر العرض واستغل طلب تدريس من جامعة كورنيل ليستقر فى الولايات المتحدة الأمريكية،وأصبح محاضرا ومن ثم رئيس قسم الكيمياء وذلك لمدة عشر سنوات. فى سنة 1946 تحصل على الجنسية الأمريكية، تقاعد فى سنة 1952 ولكنه واصل أبحاثه. على عكس الفترة الأوروبية لم يعمل بيتر إلا فى جامعة واحدة فقط خلال فترة عيشه فى الولايات المتحدة، وتوفى فى 2 نوفمبر 1966.

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أدولف بوتنانت

أدولف بوتنانت هو كيميائى ألمانى ولد فى 24 مارس 1903 ، وعاش فى بلدة ليه الواقعة فى ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية وبالقرب من بريمن فدرس الكيمياء فى جامعة ماربورج ثم فى جامعة جوتينجن تحت إشراف أدولف فينداوس وتخرج سنة 1927.

عين محاضرا فى معهد الكيمياء العضوية الذى يتبع معهد دانزج التقني، وفى عام فى سنة 1936 أصبح أستاذا فى جامعة برلين ومدير معهد ماكس بلانك للعلوم الأحياء، وحصل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1939، وأجرى أبحاثه على الهرمونات الجنسية وقد تمكن من استخراج التستوستيرون من اندروستيرون عام 1939.

وتوفى أدولف بوتنانت فى 18 يونيو 1995.

السير جون كندرو

السير جون كندرو هو عالم كيمياء حيوية بريطانى ولد فى 24 مارس 1917 فى أكسفورد، تقاسم جائزة نوبل فى الكيمياء سنة 1962 مع ماكس بيروتس لأعمالهما حول تركيب البروتينات الخلوية، أصبح عام 1962 نائب عميد المختبر الطبى للبحوث الاستشارية فى علم الأحياء الجزيئى، فى جامعة كامبردج، وترأس من عام 1974 إلى عام 1982 المختبر الطبى الأوروبى لعلم الأحياء الجزيئى بهايدلبرج.

وتوفى السير جون كندرو فى كامبردج عام 1997.