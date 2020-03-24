انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا. _ التحرير 7 ميدان التحرير اول طلعت حرب _رمسيس 6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين _روكسي 2 شارع النادى ميدان روكسي _ الهرم 54 شارع شكرى عمارات الضباط _جسر السويس 7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط _ شبرا الخيمة شارع 15 مايو امام كريستال عصفور _الهايكستب شارع جوزيف تيتو _الزاوية الحمراء Advertisements 187 شارع المدارس خلف البنك الأهلى _شبرا المظلات 11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران _الحرية 66 طريق الحرية الإسكندرية لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الإسكندرية _مصطفى كامل 27 عمارات مساكن الضباط _دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد _العاشر من رمضان عمارة 155 محل 5 الاردنية خلف البنك الأهلي _رأس البر شارع 103 عشة 47 _بنها 1 شارع الأشراف بنها الجديدة _طنطا 47 امتداد شارع النادى خلف محطة موبيل 360 شارع عمر بن عبد العزيز

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