أخبار مصر

انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

 

_ التحرير

7  ميدان التحرير اول طلعت حرب

 

_رمسيس

6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين

 

_روكسي

 2 شارع النادى ميدان روكسي

 

_ الهرم

54 شارع شكرى عمارات الضباط

 

_جسر السويس

7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط

 

_ شبرا الخيمة

شارع 15 مايو امام كريستال عصفور

 

_الهايكستب

شارع جوزيف تيتو

 

_الزاوية الحمراء

Advertisements

187 شارع المدارس خلف البنك الأهلى

 

_شبرا المظلات

11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران

 

_الحرية

66 طريق الحرية الإسكندرية

لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الإسكندرية

_مصطفى كامل 27 عمارات مساكن الضباط

 

_دمنهور

ميدان جلال قريطم دوران الاستاد

 

_العاشر من رمضان

عمارة 155 محل 5 الاردنية خلف البنك الأهلي

 

_رأس البر

 شارع 103 عشة 47

 

_بنها

 1 شارع الأشراف بنها الجديدة

 

_طنطا

47  امتداد شارع النادى خلف محطة موبيل 360 شارع عمر بن عبد العزيز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا