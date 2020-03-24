شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تقرر مد تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام إن قرارات رئيس الوزراء تشمل استمرار تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية. وأوضح هيكل فى تصريحات صحفية من أنه بين الفئات المستثناة من قرار حظر حركة المواطنين، من 7 مساء إلى 6 صباحا، المقرر تطبيقها غدا الأربعاء، الصحفيين والإعلاميين دون الحاجة إلى تصاريح عمل. وأضاف هيكل في تصريحات صحفية أن عليهم إبراز كارنيهات النقابة المختصة والمؤسسات. Advertisements وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من صباح غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

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