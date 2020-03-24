الموت يفرق بين شقيقتين في انهيار جزئي لعقار بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت شقيقتها في انهيار عقار جزئيا بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إشارة من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بانهيار "بلوك ٣" جزئيا.

انتقل رجال الإنقاذ البري إلى محل البلاغ بمنطقة أرض عزيز عزت التابعة لحي إمبابة.

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المعاينة كشفت انهيار سقف الطابق السادس "مخالف" ما أسفر عن مصرع مريم أشرف، تبلغ من العمر ١٨ سنة، وإصابة شقيقتها.

جرى نقل المصابة للمستشفى، وإيداع جثة شقيقتها المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتم إخلاء "بلوك ٣" من السكان حرصا على سلامتهم، وانتداب لجنة هندسية للفحص.

