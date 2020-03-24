الداخلية: اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ حظر الحركة بدءًا من غدٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اتخذت وزارة الداخلية الاجراءات والتدابير اللازمة لمساندة جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين بدءًا من غد على كافة الطرق اعتبارًا من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.

وعقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعا بمساعديه للوقوف على الخطة الأمنية لتطبيق حظر الحركة على جميع الطرق.

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وشملت الخطة انتشارا أمنيا مُكثفا بالشوارع والميادين والتعامل بكل حسم وحزم مع الخارجين.

كما ستقوم دوريات أمنية بجميع الشوارع الجانبية للتصدي للخارجين من أصحاب المحال والكافيهات وسيتم تطبيق ذلك من الغد على الجميع.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء وذلك بمقر المجلس لإصدار عدد من القرارات الجديدة ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.