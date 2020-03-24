محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة، فتح كوبري الجيزة المعدني بعد الانتهاء من إجراء أعمال إصلاحات استمرت لمدة 4 أيام، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالكوبري ورفع كفاءة طبقة (الإيبوكسى) أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أغلقت الكوبرى بشكل جزئي لمدة 4 أيام، على أن يتم العمل، على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، وتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.
ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدي المركبات بمحيط مناطق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء أعمال التطوير.. المرور يُعيد فتح كوبري الجيزة المعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.