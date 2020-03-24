بعد انتهاء أعمال التطوير.. المرور يُعيد فتح كوبري الجيزة المعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة، فتح كوبري الجيزة المعدني بعد الانتهاء من إجراء أعمال إصلاحات استمرت لمدة 4 أيام، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالكوبري ورفع كفاءة طبقة (الإيبوكسى) أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أغلقت الكوبرى بشكل جزئي لمدة 4 أيام، على أن يتم العمل، على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور، وتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدي المركبات بمحيط مناطق العمل.