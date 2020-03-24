محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، اثنين من عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في ارتكاب وقائع السرقة تحت تهديد السلاح تسببوا في إصابة طالب بطلق ناري.
تلقى مركز شرطة جرجا بلاغا من سائق، مقيم بدائرة المركز بقيام أربعة أشخاص مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" باعتراضه حال قيادته سيارة "ربع نقل" بطريق فرعي بدائرة المركز، وتهديده بسلاح ناري والاستيلاء منه على السيارة قيادته، وأثناء ذلك تصادف مرور طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا" حال استقلاله دراجة نارية، أطلق أحد الجناة تجاهه أعيرة نارية فأصابته وفروا هاربين.
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير المباحث وبإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة جهينة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الجناة بعدة أكمنة أسفرت عن ضبط إثنين منهم حال استقلال أحدهما سيارة ربع نقل وبحوزته بندقية آلية و16 طلقة لذات العيار المستخدمتان في ارتكاب الواقعة واستقلال الآخر "السيارة المستولى عليها".
وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وأضافا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه واتخاذهم من دائرة مركز شرطة جرجا والمراكز المتاخمة له مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين الهاربين.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عنصريين إجراميين كونا عصابة للسطو المسلح على المواطنين بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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