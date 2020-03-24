"بالنشل والخطف".. سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة متعلقات المواطنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سقط في قبضة اجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيلين عصابيين تخصصا في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالنشل والخطف في الإسكندرية. أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام شخصين (لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسمي محرم بك، ثان الرمل) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب "النشل". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما 4 حوادث سرقة (حوافظ جلدية بداخلها بعض المتعلقات الشخصية، 3 هواتف محمول). Advertisements وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى (عامل بأحد محال الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة القسم) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفى سياق متصل أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف باستخدام سيارة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام السيارة محل الضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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